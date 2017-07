Geen statushouders in voormalig kantoorpand in Assen

ASSEN - De gemeente Assen gaat toch geen statushouders huisvesten in een voormalig kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan. Er zijn op andere plekken in Assen woningen vrijgekomen.

Assen had al langere tijd plannen om het vroegere kantoorpand van welzijnsinstelling Noordermaat om te bouwen tot woonplek voor zo'n twintig tot vijfentwintig asielzoekers met een verblijfsstatus. Ook de buurt was al geïnformeerd.Assen zocht in 2015 nog dringend naar geschikte kantoorpanden voor huisvesting van statushouders, omdat er aanvankelijk onvoldoende huurwoningen waren in Assen voor deze groep. De gemeente Assen moest er van het rijk in 2016 zo'n tweehonderd huisvesten. Uiteindelijk bleek het vroegere Noordermaat-pand over als geschikte woonlocatie, en werd de buurt eind vorig jaar op de hoogte gebracht van de plannen.Maar het tekort aan geschikte huizen is volgens wethouder Albert Smit inmiddels opgelost. "In de tussentijd hebben we met de woningbouwvereniging goede zaken kunnen doen. Er is nu op verschillende plekken in Assen ruimte, ook in Kloosterveen. Daarom laten we het plan voor het Noordermaat-pand nu los."Volgens Smit gaat het op dit moment in Assen zo voortvarend met het plaatsen van statushouders, "dat we zelfs vooruitlopen op wat we moeten huisvesten. Voor dit jaar moeten we zeventig statushouders een huis aanbieden, dat we zitten inmiddels al op 71."Vanmiddag wordt de buurt per brief geïnformeerd over het afblazen van het woonproject voor statushouders. Wel komen er wooneenheden in het kantoorpand, bedoeld voor eenpersoons- of tweepersoonshuishoudens of kleine gezinnen.Volgens wethouder Smit wordt dit plan verder ontwikkeld door woningcorporatie Actium. Wel kan het volgens hem zo zijn, dat er dan wel een paar statushouders worden gehuisvest, "maar dus niet uitsluitend deze groep." Hoeveel wooneenheden er in pand komen, kan Smit niet zeggen. "Dat is aan Actium, die gaat nog een verbouwplan maken."De wethouder verwacht dat dit voor het eind van het jaar klaar is.