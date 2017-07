Huizen in Drenthe worden weer sneller verkocht

ASSEN - Huizen staan in Drenthe gemiddeld 115 dagen te koop. Vorig jaar lag de gemiddelde verkooptijd nog op 141 dagen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 werden in de afgelopen drie maanden 1.482 woningen verkocht in Drenthe. Dat is een stijging van 6,9 procent. In het eerste kwartaal worden volgens de NVM minder woningen verkocht dan in het tweede kwartaal, vandaar dat het aantal verkochte woningen de afgelopen drie maanden steeg met 10,5 procent.In Aa en Hunze is, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2016, de huizenverkoop met 32 procent gestegen. Daar zijn de afgelopen drie maanden 103 huizen verkocht. In Emmen zijn in het tweede kwartaal de meeste huizen verkocht: 291, gevolgd door Assen (256) en Hoogeveen (120).In de gemeente Noordenveld is de huizenverkoop in de afgelopen drie maanden gezakt met 15,5 procent. In Borger-Odoorn (-11,7 procent) en Tynaarlo (-9,4 procent) is eveneens het aantal verkopen gezakt ten opzichte van het tweede kwartaal in 2016.De gemiddelde verkooptijd is het minst lang in de gemeente Assen. Daar kunnen mensen snel verkopen met een gemiddelde van 53 dagen. Landelijk ligt het gemiddelde op 63 dagen. In de gemeente Westerveld raken mensen hun huis minder snel kwijt: gemiddeld na 188 dagen. Coevorden (174 dagen) en Midden-Drenthe (159 dagen) volgen.Vergelijk hier de prijsontwikkelingen in het hele land:Kunt u de grafiek niet goed zien? Klik dan hier