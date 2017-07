Voormalig medewerker Essent in hoger beroep veroordeeld voor kweken hennep

De Winschoter werd veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. (Foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

ASSEN - Een 50-jarige man uit Winschoten en oud-medewerker van het energiebedrijf Essent, is ook in hoger beroep veroordeeld voor het kweken van hennep, witwassen en valsheid in geschrifte.

De man kreeg 2,5 jaar cel opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man werd begin 2015 in Assen veroordeeld tot nagenoeg dezelfde straf.



Hennep-bende

De Winschoter heeft door deze praktijken ruim 340.000 euro vergaard. Dat geld moet hij aan de Staat terugbetalen. De man wordt gezien als hoofdverdachte in de hennep-bende die in Noord-Nederland en België huizen en panden vol zette met hennepplantages.



Energiecontracten

De Winschoter werd zwaar veroordeeld, omdat hij als medewerker van het energiebedrijf zorgde voor de energiecontracten. Hij spande een collega voor het karretje om de contracten te vervalsen. De contracten werden op naam gezet van nietsvermoedende mensen waarvan de identiteitskaart was gestolen.



Handlangers

In Grou, Drouwenermond en Blijham werden hennepkwekerijen opgerold met 400 tot 1450 planten. Het omvangrijke rechercheonderzoek startte in juli 2011. Naast de Winschoter werden mannen uit Appingedam, Groningen, Ekehaar en Hoogezand aangehouden. Die kregen begin 2015 in Assen werkstraffen tot tweehonderd uur en voorwaardelijke celstraffen tot drie maanden opgelegd.



De hoofdpersoon uit Winschoten wilde niets verklaren over zijn rol. Het Hof rekende de man zwaar aan dat hij geen enkele verantwoordelijkheid nam voor zijn daden. De man is eerder al eens veroordeeld voor valsheid in geschrifte.