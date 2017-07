Treant start proef met pendeldienst tussen ziekenhuislocaties

Het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen is één van de Treant-locaties (foto: Google Streetview)

EMMEN - Treant start dit najaar met een proef voor een pendeldienst tussen de verschillende ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Deze proef is is bedoeld om tegemoet te komen aan de wens van patiënten om meer en betere vervoersmogelijkheden te krijgen.

Voor oudere patiënten is reizen met het openbaar vervoer tussen de ziekenhuislocaties niet altijd een optie. Samen met gemeenten en het OV-bureau wordt nu gekeken naar structurele oplossingen. De resultaten van de pilot en de gesprekken met gemeenten moeten de basis leggen voor een meer structurele oplossing. Treant betrekt de ouderenbonden actief bij het opzetten van de proef.



In gesprek

De wens voor beter vervoer komt voort uit een aantal groepsgesprekken die de zorggroep voerde met patiënten en bezoekers. Andere wensen die uit deze gesprekken naar voren kwamen gaan over meer communiceren en oogheelkundige en geriatrische zorg op alle ziekenhuislocaties.



Digitale communicatie

Met een aantal van de punten die uit de gesprekken naar voren kwamen is Treant al aan de slag gegaan. Zo wordt er de komende jaren geïnvesteerd in een digitaal patiëntenportaal. Patiënten kunnen dan via een app of laptop hun gegevens inzien en afspraken maken en wijzigen. Ook wordt het mogelijk op afstand te communiceren met de dokter.



Oogheelkunde en geriatrie

Treant wil op alle ziekenhuislocaties oogheelkundige en geriatrische zorg bieden. Door een tekort aan artsen is dat nu nog niet mogelijk. Treant geeft aan te blijven zoeken naar dokters om aan de vraag te kunnen voldoen.



Wat betreft oogzorg kijkt Treant ook naar samenwerking met private aanbieders zoals Zonnestraal en Eyescan. Op het gebied van geriatrie investeert Treant in verpleegkundig specialisten en zogeheten physician assistants. Zij kunnen een deel van het werk van een geriater zelfstandig doen.