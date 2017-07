Nieuwe vaarroute in Assen opent woensdag

ASSEN - Het vernieuwde Kanaal in Assen opent woensdag. Het was de bedoeling dat recreatieboten al vanaf 1 juli gebruik konden maken van de nieuwe vaarroute, maar door de vondst van fosfor werd die opening vertraagd.

Tijdens het uitbaggeren van het Kanaal werd fosfor gevonden op de bodem van het kanaal. Het schip had de fosfor tijdens het baggeren opgeschept en de substantie vatte vlam in het ruim van het schip.De fosforresten zijn vorige week onderzocht door deskundigen. Zij vermoeden dat het gaat om resten van fosforgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. In het gebied rond de Groningerburg werd aan het eind van de oorlog zwaar gevochten tussen Duitsers en Canadezen.Fosfor is een chemische stof die niet in de natuur voorkomt. Als de stof in aanraking komt met zuurstof ontbrandt het. Dat kan zowel in de lucht als bij water gebeuren. Rode fosfor wordt bijvoorbeeld gebruikt in lucifers en ontbrandt minder snel. Witte fosfor heeft vooral militaire toepassingen. In granaten, napalm of lichtkogels zit de stof.Het project de Blauwe As startte in maart 2012. Door de vaarroute is het mogelijk een rondje Assen te varen via de Vaart, het Kanaal en het Havenkanaal naar het Noord-Willemskanaal, en dan verder te varen richting Groningen of Meppel. Assen verwacht dat de vaarrecreatie richting de binnenstad hiermee een flinke impuls krijgt.Op de route door het Kanaal komen de bootjes drie nieuwe verkeersbruggen, drie fietsbruggen en twee sluizen tegen. De Blauwe As kost 50 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd met Rijksgeld.