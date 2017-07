D66 Assen: Provincie blijft hangen in hunebedtijdperk

Bob Bergsma van D66, in Top Dutch-outfit bij wijze van protest (Foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

ASSEN - D66 in Assen opent frontaal de aanval op het provinciaal bestuur, als het gaat om zijn optreden rond de ijsbaan en het FOC. "Bestuurlijk Drenthe denkt niet Top Dutch, het blijft liever hangen in het hunebedtijdperk."

Geschreven door Margriet Benak

Fractievoorzitter Bob Bergsma zei dit zojuist in de raad van Assen bij de bespreking van de Voorjaarsnota.



Provincie 'niet Top Dutch'

Volgens Bergsma moet het provinciebestuur meer handelen volgens de Top Dutch-vibe, die er in Noord-Nederland is om de regio op de kaart te zetten en ertoe moet leiden een Tesla-fabriek naar het Noorden te halen. Maar de vijf miljoen euro die de provincie gisteren voor de ijsbaan van Hoogeveen heeft uitgetrokken, getuigt volgens D66 Assen weinig van een Top Dutch-denken bij het provinciaal bestuur.



"Om Drenthe en Noord-Nederland op de kaart te zetten, zijn aansprekende en bovenregionale voorzieningen van belang. Voor de ontwikkeling van onze regionale economie, werkgelegenheid en toerisme. Het slechts met de mond belijden van de Top Dutch-gedachte leidt tot niets in Drenthe."



'Meest achterlijke provincie'

D66-voorman Bergsma vindt dat de provincie, met het dwarsbomen van het Factory Outlet Center bij het TT Circuit en het niet steunen van Ice World Drenthe, "klaarblijkelijk liever blijft hangen in het hunebedtijdperk, en niet mee wil in de vaart der volkeren. Drenthe staat er goed op als het lachertje en de meest achterlijke provincie van ons land", aldus Bergsma.



D66 vindt de opstelling van de provincie zorgelijk. "En dit toont eens te meer aan dat de provinciale bestuurslaag overbodig is en belemmerend werkt. De ijsbaan- en de outletdiscussie hebben dit maar eens te meer laten zien", besluit Bergsma.



Handreiking in gevaar?

De VVD heeft moeite met de manier waarop D66 de provincie afserveert. "De provincie wil zeker met ons in gesprek over de ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone, bij het TT Circuit. Dat is toch een belangrijke handreiking. Met deze stekelige opmerkingen van uw kant brengt u dit misschien in gevaar. Want u gaat er wel met gestrekt been in", voerde VVD-fractievoorzitter Roald Leemrijse aan.



Volgens Bergsma wil ook D66 Assen zeker het gesprek aan met de provincie, "maar wij willen ook een statement maken over de hele gang van zaken, en het in onze ogen onzorgvuldige proces. En dat D66 geen liefhebber is van de provinciale bestuurslaag, dat is geen geheim."