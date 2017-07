Het Pauperparadijs krijgt een vervolg in Amsterdam

VEENHUIZEN - De voorstelling Het Pauperparadijs krijgt een derde editie, maar niet in Veenhuizen. De voorstelling verhuist naar Carré in Amsterdam.

Het Pauperparadijs is daarmee de tweede Drentse productie die wegens succes naar Amsterdam gehaald wordt. Ook de Drentse Blues Opera, een productie van PeerGroup en Huus van de Taol, verhuisde van het Drentse platteland naar Carré.De makers twijfelden vorig jaar ook al over een andere locatie, maar besloten toen toch de voorstelling in Drenthe te houden. Dit tot blijdschap van de gemeente Noordenveld, die met deze grote theaterproductie veel promotie krijgt en tot blijdschap van het dorp, dat op meer omzet kon rekenen door de vele bezoekers."De voorstelling loopt goed, maar we denken toch dat veel mensen de stap om naar Veenhuizen te komen te ver vinden", zegt regisseur Tom de Ket. En, zegt hij erbij. "Naast dat het een Drents verhaal is, speelt een deel van de voorstelling zich ook in Amsterdam af."Dat Het Pauperparadijs naar Amsterdam verhuist, heeft volgens de regisseur ook te maken met de moeite die ze moesten doen om een vergunning te krijgen. Zo besloot de rechter vorige week dat de voorstellingen wel door mochten gaan, ondanks dat drie omwonenden bezwaar maakten. De Ket: "Dat hing altijd als het zwaard van Damocles boven ons en heeft absoluut meegewogen."Toch is dit volgens de regisseur niet de belangrijkste reden om te verhuizen. "Toen de directie van Carré de voorstelling in het eerste jaar zag, zeiden ze al: dit willen we hebben. En wij denken dat de voorstelling een nog groter publiek kan bereiken."Burgemeester Klaas Smid is blij voor de theatermakers. "De tweede voorstelling loopt nog, maar we hebben twee fantastische jaren gehad denk ik. We hadden nog geen afspraken gemaakt over een mogelijk vervolg. Het is een hele eer dat Het Pauperparadijs nu naar Carré in Amsterdam gaat. Daarmee bloedt het verhaal niet dood en blijft ook Veenhuizen onder de aandacht."Het Pauperparadijs speelt nog tot en met augustus in Veenhuizen en zal volgend jaar in de maand juli terug komen in Carré.