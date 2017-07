D66 en ChristenUnie stellen deadline voor FOC Assen: anders geen steun meer

ASSEN - D66 en de ChristenUnie in Assen eisen voor 1 oktober duidelijkheid over het FOC bij Assen-Zuid. Komt die er niet, dan dreigen de partijen hun steun in te trekken.

Ze zeiden dat zojuist in de raadsvergadering van Assen over de voorjaarsnota.D66 en ChristenUnie zijn voorstander van een Factory Outlet Center. Maar nadat het grootschalige fashioncomplex met winkels in merkkleding en -schoenen eind vorig jaar strandde bij de provincie Drenthe , is het wachten nu op een aangepast concept van initiatiefnemer Raymond Coronel. En dat duurt D66, en ook de ChristenUnie, te lang.D66 wil graag verder met uitvoering van de binnenstadsvisie, om de leegstand in het stadshart aan te pakken. Daarom is het volgens fractievoorzitter Bob Bergsma van belang, dat er snel duidelijkheid komt over het FOC. "We merken dat door de onduidelijkheid over de komst van het FOC de ondernemers niet volop het gaspedaal intrappen, om de binnenstad verder te ontwikkelen. En dat moet anders, we moeten verder. En wel heel snel."D66 noemt de voortdurende onduidelijkheid over het FOC funest. "Daarom willen wij eind september duidelijkheid. We willen een voldragen plan, mocht die er dan niet zijn, dan trekken wij onze steun in, hoe spijtig ook. De aantrekkelijkheid van onze binnenstad staat op nummer 1, en daarmee moeten we door, ook al zien wij het grote regionale belang van een FOC voor de economie, werkgelegenheid en het toerisme." Ook de ChristenUnie wil uiterlijk 1 oktober een concreet plan en handtekeningen, zonder dat heroverweegt ook deze partij haar steun aan het FOC, zo meldt fractievoorzitter Bert Wienen.Stadspartij PLOP pleit ook voor snel duidelijkheid over wel of geen FOC. De partij wil er verder geen deadline aan verbinden, en ook niet dreigen haar steun in te trekken als er niet snel genoeg een plan komt.