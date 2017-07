Deelnemers tanken ervaring op eerste dag CH De Wolden

De winnaar uit Saoedi-Arabië. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

PAARDENSPORT - Voor de meeste ruiters draait het op de eerste dag van het CH De Wolden in Veeningen niet om erelinten of geldprijzen. De ruiters, afkomstig uit meer dan 30 landen, willen vooral hun jongere paarden ervaring laten opdoen. “Daar is dit evenement zeer geschikt voor”, aldus Maureen Bonder uit Schoonoord.

Geschreven door Steven Stegen

De Drentse amazone startte vandaag met de 7-jarige merrie Somethin’ Else in een wedstrijd op 1.30-niveau. Bonder verliet het parcours met één springfoutje. “Ze luisterde even niet, brak wat door mijn hand. Maar na die fout heb ik het parcours lekker uit kunnen rijden. Dus ja, ik ben best tevreden.”



Jong paard

Het optreden van Maureen Bonder en Somethin’ Else is pas hun tweede op internationaal niveau. “Het is nog een vrij jong paard, dat ik nu zo’n half jaar in mijn stal heb. Dit concours is ideaal om een paard op te leiden. De piste is ruim, de bodem goed en er staan goede parcoursen.”



De eerste serieuze proef van vandaag kreeg een winnaar uit Saoedi-Arabië. In een zeer volle wedstrijd direct op tijd reed Khaled Abdulrahman Almobty als eerste van 87 deelnemers de snelste tijd.