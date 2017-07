Nederlandse transportbedrijven willen geld zien

Transportbedrijven betaalden jarenlang teveel voor hun vrachtwagens (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De organisatie MKB-Claim dient namens drieduizend bedrijven in Nederland een claim in waarin ze geld eist van truckfabrikanten. De prijs van vrachtwagens zou jarenlang kunstmatig zijn verhoogd. Dit heeft transportbedrijven in de periode van 1997 tot 2011 zo'n 250 miljoen euro gekost.

Geschreven door Josien Feitsma

MKB-Claim is daarmee niet de enige organisatie die geld eist voor transportbedrijven. Ook Transport en Logistiek Nederland wil voor 900 ondernemingen geld zien.



Snip Trans Assen

Henk Snippe had een transportbedrijf in Assen en betaalde voor vijf vrachtwagens te veel geld. Het ging om 10.000 tot 16.000 euro per vrachtwagen. Toch heeft hij nooit een vergoeding gekregen. Hij sluit zich aan bij de claim en hoopt hiermee zijn geld terug te krijgen. “Ik zou het wel terecht vinden”, zegt Snippe. “Het kostte mij in totaal 55.000 euro. Op dat moment heb je niet in de gaten dat er kartelvorming achter zit.”



Dubbele bestraffing

Vorig jaar kregen de truckfabrikanten DAF, MAN, Volvo/Renault, Daimler en Iveco van de Europese Commissie wegens kartelvorming een recordboete van ruim 2,9 miljard euro. Nu vragen transportbedrijven vergoeding voor de extra kosten die zij hebben gemaakt.