Burgemeester verbiedt wedstrijd FC Emmen tegen Plymouth Argyle FC

Stadion Meerdijk in Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De oefenwedstrijd tussen FC Emmen tegen het Engelse Plymouth Argyle FC op 25 juli gaat niet door.

Burgemeester Eric van Oosterhout heeft de wedstrijd na overleg met de politie verboden.



De verwachting is dat er ongeveer 400 supporters met de Engelse club zullen meereizen. Volgens de burgemeester zitten onder de aanhang van Plymouth supporters met een stadionverbod die mogelijk ook het centrum van Emmen bezoeken. Informatie vanuit Engeland zou leren 'dat deze supporters confrontaties niet uit de weg gaan.'



Volgens burgemeester Van Oosterhout is de veiligheid in het geding: “Omdat er op 25 juli meerdere evenementen in de gemeente zijn, waaronder Vlindermarkt en een wielerwedstrijd op de Meerdijk, en er vanwege de vakantieperiode geen extra politie beschikbaar is, kan ik de veiligheid niet garanderen. Ook andere delen van onze gemeente moeten op de politie kunnen rekenen als dat nodig is.”



Algemeen directeur Wim Beekman van FC Emmen betreurt het besluit, "maar we hebben begrip voor de beslissing van de burgemeester." FC Emmen onderzoekt nog wel of de wedstrijd op een andere locatie kan worden gespeeld.