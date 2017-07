'Meer actie in Assen om bedrijven binnen te halen'

ASSEN - De VVD in Assen wil meer actie van het college van B en W om bedrijven binnen te halen. De partij wil daarom op korte termijn een economisch acquisitieplan op tafel.

De VVD maakt zich zorgen over de magere uitgifte van bedrijfsgrond in Assen over de afgelopen jaren."We streven ernaar jaarlijks twee tot drie hectare uit te geven voor nieuwe bedrijvigheid. Vorig jaar hebben we twee postzegelstukjes aan industriegrond verkocht, en verder niks", stelt fractievoorzitter Roald Leemrijse. "Het college is druk geweest met dossiers als Sensor City, FOC en binnenstad. Asser bedrijfsgrond aan de man brengen is daarbij ingeschoten."In de jaarrekening over het afgelopen jaar is volgens de VVD ook de accountant kritisch over de gerealiseerde aantallen. Die loopt ver achter bij de verwachtingen. Volgens Leemrijse is het daarom de hoogste tijd voor een concreet acquisitieplan. "Ook Meppel en Steenwijkerland hebben zo'n plan, en daar wordt ook aardig wat bedrijfsgrond verkocht", zegt Leemrijse.De VVD'er wijst daarbij ook naar de ruim tweeduizend woningen die Assen in de wijk Kloosterveen wil realiseren. "Mensen willen graag wonen, waar ook werk is. Daarom moeten we snel aan de slag."Leemrijse vindt dat Assen zich vooral moet inzetten op bedrijvigheid op het gebied van de auto- en motorbranche, de financiële dienstverlening en zorg. "We hebben hier een TT Circuit, en zijn dus een stad gericht op de auto- en motorsport. Voor die branche is het dan toch mooi om in Assen te zitten. Maak daar dan werk van!"Ook wil de VVD dat het college meer gebruik maakt van het netwerk van bestaande bedrijven als Resato, Winel, Catawiki, Bouwatch en Animo. "Dat zijn allemaal prachtige parels die andere innovatieve bedrijven kunnen aantrekken", stelt Leemrijse.