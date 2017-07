File op A28 door wegafsluiting en ongeluk

HOOGEVEEN - Op de A28 tussen Assen en Hoogeveen staat ter hoogte van knooppunt Hoogeveen zes kilometer file.

Dit komt voornamelijk door de afsluiting van de N48 in verband met een ongeluk op die weg eerder vanmiddag . Rijkswaterstaat heeft een pijlauto midden op het knooppunt gezet om de N48 af te sluiten, al het verkeer moet daar nu over één baan.Op de A28 bij Meppel, in de richting van Hoogeveen is een ongeluk gebeurd waarbij twee auto's betrokken waren. Ook dit zorgt voor file op de A28. Er zijn geen gewonden gevallen.De verwachting is dat de files nog enige tijd zullen aanhouden.