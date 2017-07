OM: Veroorzaker dodelijk ongeluk in Assen mag twee jaar niet rijden

ASSEN – Tegen de 20-jarige Assenaar die in december 2015 de 16-jarige Lonneke Mulderij uit Assen aanreed, eiste het Openbaar Ministerie vandaag 240 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ook wil het OM dat de man twee jaar zijn rijbewijs inlevert.

Het meisje stak ’s middags op 18 december 2015 op haar fiets de Groningerstraat over. Ze was op weg naar de Smetanalaan. Tijdens het oversteken zag de 20-jarige man haar over het hoofd. Het slachtoffer belandde op de voorruit van zijn auto. Ze was zo ernstig gewond dat ze korte tijd later in het ziekenhuis in Groningen overleed.Op scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen werd een paar dagen later een herdenkingsbijeenkomst voor de omgekomen leerlinge gehouden.De 20-jarige verdachte, die op een voorrangsweg reed, zei in de rechtbank dat hij het meisje niet heeft zien aankomen. Wel zou hij voor de oversteekplaats voor fietsers voor de zekerheid wat hebben geremd. “Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd, maar ik vind niet dat ik de schuldige ben”, aldus de Assenaar.Uit onderzoek van de politie en een reconstructie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat hij zo’n negentig meter voor de plek van de aanrijding 85 kilometer per uur reed. De maximum snelheid op de Groningerstraat is 50. De Assenaar zegt dat hij niet harder reed dan dat.De officier van justitie gaat er vanuit dat hij op het moment van het ongeluk nog steeds 85 reed. Volgens de advocaat van de Assenaar is daar geen bewijs voor. Hij wees erop dat Lonneke Mulderij muziek luisterde op haar telefoon en mogelijk zelf niet goed heeft uitgekeken.De rechtszaak, waarbij veel publiek aanwezig was, was erg emotioneel. Ook de aanklaagster hield het niet droog toen de ouders en broer van Lonneke hun slachtofferverklaringen uitspraken. “Ik zie jou niet als moordenaar van mijn zusje, maar door jou is ze wel om het leven gekomen”, zei Lonnekes broer.Haar moeder gaf aan dat ze wil dat de Assenaar zijn verantwoordelijkheid neemt voor het ongeluk. “Jij moet leren leven met Lonneke, wij moeten leren leven zonder haar.”Opmerkelijk genoeg is de jonge Assenaar vorig jaar ook nog veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeluk. Dat was minder ernstig, maar daarna moest hij wel een tijdje zijn rijbewijs inleveren. Dat hij het daarna gewoon terugkreeg, zeiden de ouders van Lonneke niet te begrijpen.De advocaat van de Assenaar vindt niet te bewijzen dat hij onvoorzichtig heeft gereden. Hij wil dat de rechtbank de man vrijspreekt.Op 27 juli doet de rechtbank uitspraak.