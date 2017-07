Oud-militair verdacht van brandstichting in Assen

De zaak tegen de ex-militair wordt in december inhoudelijk behandeld (foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

ASSEN - Een 47-jarige ex-militair uit Assen wordt verdacht van brandstichting in zijn flatwoning in Assen. Op 3 april stak hij stukken stof in zijn woning in de Asser wijk De Lariks aan.

De man is opgepakt en zit sindsdien vast. De Assenaar had tijdens de brandstichting psychische problemen, zegt zijn advocaat Willem Bierens. Volgens hem richtte de brand nagenoeg geen schade aan.



Hersenbloeding

Omdat de man tijdens zijn voorarrest een hersenbloeding heeft gehad, verscheen hij donderdag tijdens een pro-formazitting in een rolstoel voor de rechtbank in Assen. Hij verblijft nu in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.



Psychiatrisch onderzoek

De zaak tegen de Assenaar wordt in december inhoudelijk behandeld. Dat lukt volgens de officier van justitie niet eerder omdat de man eerst uitgebreid onderzocht moet worden door onder andere een psycholoog en een psychiater. Ook wordt gepraat met mensen uit zijn omgeving.



Revalideren

Bierens liet de rechtbank weten dat hij hoopt dat het onderzoek snel klaar is. Hij wil dat zijn cliënt zo snel mogelijk vrij komt, zodat hij naar een revalidatiecentrum of een psychiatrische kliniek kan, waar hij kan werken aan zijn herstel.