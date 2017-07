Hinder door groot onderhoud aan de A28

De A28 krijgt een nieuw laagje asfalt (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Van 21 juli tot en met 3 oktober vindt groot onderhoud plaats aan de A28. Het gaat om het gedeelte tussen Groningen-Zuid en de Punt in beide richtingen, en het stuk tussen de Punt en de brug over het Noord-Willemskanaal.

Omdat de A28 intensief gebruikt wordt is de weg toe aan een nieuwe laag asfalt. Ook moeten de voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten worden hersteld. Weggebruikers kunnen last krijgen van de werkzaamheden, maar omdat het in de vakantieperiode is verwacht Rijkswaterstaat dat het meevalt met de verkeershinder.



Tijdens de werkzaamheden blijft de A28 beschikbaar voor het verkeer, maar automobilisten moeten er rekening mee houden dat de rijstroken worden versmald en de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 70 km/u.