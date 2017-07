Aandeelhouders: Waterbedrijf WMD op weg terug

ASSEN - Een op grote lijnen goedgekeurd jaarverslag, een winst over 2016, een nieuwe directeur en een vernieuwde Raad van Commissarissen. De Drentse waterleidingmaatschappij, WMD, is binnen een aantal jaren weer op het niveau van voor de crisis.

Toch ontkomt het Drentse waterbedrijf niet aan een intensievere samenwerking met bijvoorbeeld de collega's van Waterbedrijf Groningen. Dat zegt interim directeur Peter Glasbeek.De WMD en het Waterbedrijf Groningen werken vooral samen op het gebied van de automatisering. "Het is van belang dat je voor die activiteiten waar je schaal voor nodig hebt, meer gaat samenwerken. Dat betekent ten dele dat je autonomie verliest op deze onderdelen." Maar een fusie tussen de twee bedrijven is volgens Glasbeek ook niet nodig.De aandeelhouders van de WMD, alle gemeenten en provincie behalve Meppel, stemden in met de komst van een nieuwe Raad van Commissarissen. Voorzitter wordt curator en advocaat Emmy Elgersma uit Steenwijk. Verder maakt hoogleraar Drinking Water, Luuk Rietveld, deel uit van de toezichthouder.Activiteiten in Indonesië zijn volgens interim directeur Peter Glasbeek zo goed als afgerond. "Daarvan hopen we dat er nog geld deze kant op komt. Maar of dat ook gaat gebeuren moeten we afwachten." De WMD verloor bijna dertien miljoen in Indonesië vanwege slechte investeringen.De aandeelhouders zijn volgens gedeputeerde Cees Bijl tevreden over de stand van zaken. De provincie heeft vijftig procent van de aandelen. "Als aandeelhouder staan we voor het belang van het bedrijf en het bedrijf staat er goed voor. De kerstboom aan bedrijven is gesloopt."Een ding speelt nog wel. En dat is het feit of de voormalig directeur van de WMD en de Raad van Commissarissen aansprakelijk is voor onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk toezicht. Daarvoor wordt nu onderzoek gedaan. Maar dit onderzoek gaat langer duren, omdat betrokken partijen zeggen meer tijd nodig te hebben om op de beschuldigingen te reageren.