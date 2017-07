Weldadig Rondje begin van meer vertier in voormalige Drents-Overijsselse armenkoloniën

FREDERIKSOORD - Het is voor de samenwerkende recreatiebedrijven in de regio rondom Frederiksoord een volgende stap. Een fietstocht van 36 kilometer. Maar er komt nog meer aan.

Sinds enige tijd werken recreatie- en horecabedrijven in de voormalige armenkoloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord samen in de stichting Weldadig Oord. Ook bedrijven uit de directe omgeving hebben zich daarbij aangesloten.En samen proberen ze arrangementen op te zetten om bezoekers de kolonie en omgeving te laten beleven. Een 'weldadig rondje' is het volgende. Donderdagmiddag was de presentatie er van. "Dit is het begin", volgens Bob Huygens van de stichting. "Maar we willen meer. We willen dat alles in de regio dezelfde uitstraling heeft en dat het ook interessant is voor recreanten uit de regio zoals de Weerribben en Wieden in Overijssel."De bedoeling is om meer 'rondjes' te bundelen en beschikbaar te stellen voor een groter publiek. In de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord presenteerden bewoners nog niet zo lang geleden ook een boekje met wandelingen en wetenswaardigheden over het gebied.Volgens Bob Huygens wordt binnenkort ook een virtuele koloniewereld gepresenteerd. Die virtuele wereld zie je door een bril. De stemmen van de hoofdpersonen zijn afkomstig van de acteurs van de musical Het Pauperparadijs.En dan is er ook nog een elektrisch treintje dat moet gaan rijden. "Het is treintje dat rijdt tussen alles wat er te zien is hier. We kunnen daarmee ook de link leggen tussen de verschillende recreatieve ondernemingen."