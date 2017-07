Knappe tweede plaats Janneke Ensing in proloog BeNe Ladies Tour

Janneke Ensing (Foto: Archief RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Drie dagen na het einde van de Giro Rosa heeft Janneke Ensing uit Gieten in de BeNe Ladies Tour laten zien dat ze nog steeds in vorm is. Ensing werd in de proloog tweede achter de Australische Annette Edmondson.

Geschreven door René Posthuma

De vierdaagse etappekoers op Nederlandse en Belgische bodem begon met een proloog over 1,9 km in Vlissingen. Ensing gaf 4 seconden op de Australische toe.



Lastig

Op haar website laat Ensing weten verrast te zijn over haar tweede plek. “Vandaag zat ik voor het eerst weer op de fiets na de Giro Rosa, want ik heb echt even goed rust genomen de afgelopen dagen. Maar de benen voelden wel oke. Zo’n proloog is echter wel een lastig onderdeel, maar blijkbaar ligt mij dit wel. Toen ik over de finish kwam was het gevoel goed. Ik had alleen niet het idee dat het super was. Dat ik hoorde dat ik tweede was, gaf mij wel een ‘huh’ als reactie. Dat had ik niet aan zien komen", aldus Ensing.



Vrijdag gaat de wedstrijd verder met een etappe van Vlissingen naar Philippine.