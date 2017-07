Kernspelers schieten FC Emmen naar derde oefenzege

Cas Peters scoorde twee keer

VOETBAL - FC Emmen heeft ook de derde oefenwedstrijd in de voorbereiding gewonnen. Op het veld van DZOH in Emmen werd het Drents Verbond, bestaande uit spelers van de tien amateurclubs waarmee FC Emmen een samenwerkingsverband heeft, met 4-1 verslagen. Pas in het laatste half uur wist de profclub het verschil te maken. Cas Peters scoorde twee keer en is nu met vijf treffers de topscorer in de voorbereiding.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

FC Emmen-trainer Dick Lukkien startte vanavond met de 'tweede keus'. De kernspelers, de potentiële basisspelers, kwamen pas na rust in actie terwijl Jeroen Veldmate en Dennis Telgenkamp helemaal vrijaf kregen. Zij spelen vanavond, in het oefenduel tegen eredivisieclub PEC Zwolle.



Dallinga en Haanstra

De vijf junioren, twee gastspelers (Tim Siekman en Gijs Jasper, die hun conditie op peil houden bij Emmen), proefspeler Mateusz Szela, doelman Kjell Scherpen, Nande Wielink en Keziah Veendorp die in de eerste helft in actie kwamen hadden het lastig tegen het Drents Verbond. Toch kwam Emmen op voorsprong door een treffer van O19-spits Thijs Dallinga. Kort voor rust werd het via Stan Haanstra (van hoofdklasser Achilles 1894) gelijk.



Ervaring

In de tweede helft bracht Lukkien meer ervaring binnen de lijnen met Josimar Lima, Gersom Klok, Glenn Bijl en proefspeler Michael Chacon. Het compleet nieuwe elftal van het Drents Verbond werd ver teruggedrongen, maar goals bleven uit. Die vielen pas in het laatste half uur nadat ook Cas Peters, Youri Loen, Mario Bilate, Alexander Bannink en Willem Huizing werden ingezet.



Peters en Loen

Cas Peters scoorde bij zijn eerste balcontact, waarna Youri Loen met een fraai afstandschot zorgde voor de 3-1. Het slotakkoord was weer voor Peters, die het eindstation was van een mooie, vlotlopende aanval.



Vanavond speelt Emmen die vierde oefenwedstrijd, om 19.30 uur tegen PEC Zwolle. Het duel wordt gespeeld op het veld van vv Wijthem.



Statistieken

Drents Verbond Allstars-FC Emmen 1-4. 7. Dallinga 0-1, 29. Haanstra 1-1, 60. Peters 1-2, 71. Loen 1-3, 86. Peters 1-4. Scheidsrechter: Ten Horn. Toeschouwers: 1200.



FC Emmen, eerste helft: Scherpen; Bijlsma, Wielink, Bakker, Siekman, Veendorp, Quispel, Szela, Scheper, Dallinga, Jasper.

FC Emmen, tweede helft: Scherpen; Klok, Lima, Siekman, Bijl, Bijlsma (60. Huizing), Scheper (60. Loen), Chacon, Veendorp (60. Bilate), Dallinga (60. Peters), Jasper (60. Bannink).