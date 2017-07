Ontslag Gertjan Verbeek zet transfer Tim Siekman in ijskast

Tim Siekman

VOETBAL - Tim Siekman leek op weg naar 3e Bundesligaclub Sportfreunde Leute, maar door het plotselinge ontslag van Gertjan Verbeek bij Vfl Bochum is de transfer in ieder geval voorlopig van de baan. Ismail Atalan, trainer van Sportfreunde Leute, is namelijk per direct de nieuwe trainer van Bochum. Siekman zal moeten afwachten of de nieuwe trainer van Sportfreunde Leute het ook in hem ziet zitten. Voorlopig traint en speelt hij zijn wedstrijden bij FC Emmen, zo ook gisteravond tegen het Drents Verbond.

Geschreven door Niels Dijkhuizen



(Tim Siekman in gesprek met Niels Dijkhuizen)



Vertrouwen

De 27-jarige Emmenaar maakt zich vooralsnog geen zorgen over de toekomst. "Er zijn meer clubs die nog op zoek zijn naar een linksbenige centrale verdediger heb ik gelezen, dus ik denk dat het wel goed komt. Tot die tijd, zo heb ik aan het einde van het vorig seizoen met FC Emmen-trainer Dick Lukkien afgesproken, mag ik bij Emmen mijn conditie op peil houden. Dus heel verrassend is het niet dat ik hier vanavond speel."



Veldmate

Met het scenario dat hij uiteindelijk nog een contract tekent bij FC Emmen houdt Siekman zich niet bezig. "Nee, die intentie is er van beide kanten niet. FC Emmen heeft Jeroen Veldmate gehaald als centrale verdediger en die is niet gehaald voor de bank. Stel dat ik aan het einde van de voorbereiding nog steeds geen club heb en FC Emmen heeft toch nog behoefte aan een speler als ik dan is er wellicht iets mogelijk. Maar nogmaals, daar gaan we nu niet vanuit."



