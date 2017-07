Topfitte Cas Peters wil weer hogerop

VOETBAL - Hij oogt niet alleen topfit en superscherp, hij is het ook gewoon. Cas Peters, de aanvaller van FC Emmen, heeft deze zomer flink doorgetraind en tot nu toe werpt dat zijn vruchten af. In de eerste drie oefenduels, waarin Peters 120 minuten meespeelde, scoorde hij al vijf keer.

Kernspelers schieten FC Emmen naar derde oefenzege

Ontslag Gertjan Verbeek zet transfer Tim Siekman in ijskast

Met dat aantal is Peters tot nu toe topscorer van de Drentse profclub in de voorbereiding, al moet natuurlijk de echte test nog komen. Die échte krachtmeting komt vanavond wanneer FC Emmen tegen eredivisieclub PEC Zwolle speelt."Ik voel me superfit en dat komt doordat ik in de vakantie heb doorgetraind", vertelt Peters na afloop van het oefenduel tegen het Drents Verbond. "In de laatste twee weken samen met Dennis Telgenkamp en Gersom Klok en als je met Gersom traint dan weet je zeker dat je snel fit wordt."(Cas Peters in gesprek met Niels Dijkhuizen)Peters heeft veel geleerd van het afgelopen seizoen, waarin hij aan het einde van de competitie niet meer kon brengen wat iedereen van hem verwachtte. "Dat had voor een groot deel te maken met de voorbereiding. Ik sloot pas laat aan en in de eerste wedstrijden was ik al na een half uur helemaal kapot. Uiteindelijk zorgde die halfslachtige voorbereiding er ook voor dat ik aan het einde van de competitie niet meer scherp was. Tel daarbij op dat ik niet meer scoorde, waardoor ik ook nog eens tegen mezelf liep te voetballen."Dit seizoen wil Peters zijn belofte, dat hij de stap hogerop aankan, inlossen. "Ik ben 24 jaar en wil weer hogerop en ik heb het idee dat dat kan. We hebben een mooie groep met veel potentie. Ik ben blij met de aankopen van de club en ik denk dat er dit jaar wel iets mogelijk is."(bekijk hier de goals van Peters en Youri Loen gisteravond)