FC Emmen haalt de BBC met 'Butterfly market'

VOETBAL - De beslissing van burgemeester Eric van Oosterhout om het oefenduel van FC Emmen tegen het Engelse Plymouth Argyle FC te verbieden leverde veel kritiek op van supporters van de Drentse club.

Volgens Van Oosterhout is de veiligheid in het geding omdat er op 25 juli meerdere evenementen in de gemeente zijn, waaronder de Vlindermarkt en een wielerwedstrijd op de Meerdijk. Extra politie-inzet om de vierhonderd supporters, die waarschijnlijk meereizen met de League One-club, in toom te houden is er niet. De beslissing leidde tot veel onbegrip op onder andere twitter.Het besluit van Van Oosterhout haalde ook de Engelse pers. De BBC kopte gisteravond 'Butterfly market causes postponement of pre-season game'. Fans van Plymouth Argyle snappen weinig van de beslissing, maar zien op twitter ook vooral de humor er van in.Volgens de BBC is het niet de eerste keer dat een wedstrijd van een Engelse club vanwege een zeer ongewone oorzaak geen doorgang kan vinden. In 2015 werd een FA Cup-duel tussen Frome Town en Chippenham Town afgelast vanwege een kaasshow in de stad.