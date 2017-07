Drenten in de Tour: 'Mooi voor de Tour dat Chris Froome zijn gele trui kwijt is'

GIETERVEEN - Het is vandaag Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag. De renners in de Tour hebben een korte, maar zware etappe voor de boeg. Volgens Team Roompot-renner Berden de Vries uit Gieterveen wordt het opnieuw een spannende dag.

De Vries had graag de Tour gereden, maar Team Roompot heeft dit seizoen geen wildcard gekregen voor een grote ronde. Uiteraard volgt hij de Tour op de voet.De Vries is verrast dat Chris Froome zijn leiderstrui is kwijtgeraakt aan Fabio Aru. De Italiaan heeft in het klassement, mede vanwege de bonificatieseconden die hij verdiende, zes tellen voorsprong op Froome. "Ik denk dat niemand dit zag aankomen. Ik was wel verrast, want het was veelbelovend hoe Sky op kop reed. Als het dan in de laatste kilometer misloopt, dan is het wel verrassend. Ze gingen gisteren puur voor de overwinning. Dat ging helaas mis voor ze, maar het is mooi voor de Tour dat het zo gegaan is. Aru is wel een mooie renner."De renner uit Gieterveen verwacht niet dat Aru zomaar de Tour wint. "Hij moet nog meer voorsprong pakken. Froome heeft een goede tijdrit en dat heeft Aru wat minder. De Italiaan moet nog wat meer voorsprong nemen om het geel te behouden. als hij rijdt zoals gisteren, kan het wel. Het wordt spannend. Hij zal moeten aanvallen."De Tourkaravaan vertrekt vandaag van Saint-Girons naar Foix. Het is een korte rit over 101 kilometer, maar wel een zware met drie steile cols: Col de Latrape, Col d'Agnes en Mur de Péguère. Vanaf die laatste berg gaat het in volle vaart naar beneden, naar de finish. "Ik denk dat het vandaag een dag is voor vluchters, die het gaan halen. De betere klimmers gaan mee en hopelijk krijgen ze een voorsprong om het af te maken. Het zal een mooie en spannende dag worden in de Tour", aldus De Vries.