Gesteggel over edelhert gaat door: PvdA en GroenLinks zijn voorstander

ASSEN - De Statenfracties PvdA en GroenLinks willen niet dat een groep ondernemers de komst van edelherten naar Drenthe tegenhoudt.

Vorige maand werd duidelijk dat de partijen in de stuurgroep het niet eens kunnen worden en hebben besloten dat er geen edelherten naar het Drents-Friese Wold komen. In de stuurgroep zitten de provincies Drenthe en Friesland, vier gemeenten, de Recron, het Recreatieschap, gebiedseigenaren en LTO.Boeren in de omgeving willen hekken rondom het gebied uit vrees voor schade aan de akkers. Ook zou de verkeersveiligheid in het geding komen met de loslopende herten. Henk van Hooft, voorzitter van Nationaal Park Drents-Friese Wold wil geen hekken.Volgens de PvdA en GroenLinks zitten er meer voordelen dan nadelen aan het plan. De partijen willen dat Gedeputeerde Staten gaat kijken op welke manier de stuurgroep toch wil instemmen met de komst van edelherten naar Drenthe.