Witte bok moet in training voor rode baret

Militairen van de Luchtmobiele Brigade met hun nieuwe mascotte. De gezichten zijn om veiligheidsreden onherkenbaar gemaakt (foto: Defensie)

ASSEN/ERBIL - Militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen die op uitzending zijn in Irak hebben een probleem: hun nieuwe mascotte heeft nog geen rode baret.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Militairen krijgen de rode baret die hoort bij de Luchtmobiele Brigade pas na een zware opleiding en dat geldt ook voor een witte bok. Kees de Bok is al sinds 1944 de mascotte van het regiment Stoottroepen.



Overal waar de militairen actief zijn is een witte bok, dus ook in Irak. De Stoters hebben na een lange zoektocht in het land een missie-bok gevonden. Kees is de buurman van de generaal van het kamp. "Hij is dus in goed gezelschap", aldus een van de militairen.



Oplossing

Het probleem van Kees wordt snel opgelost volgens bronnen binnen het Nederlandse kamp: "Dit is niet de eerste keer dat de Stoters tegen zo’n situatie aanlopen. Binnenkort zal er dus een speciaal programma voor Kees worden opgesteld waarbij hij zijn rode baret kan verdienen."



Missie

De militairen uit Assen zijn sinds eind mei in Irak vanwege de missie Capacity Building Mission Iraq (CBMI). De Stoters verzorgen de opleiding van Iraakse veiligheidstroepen (ISF) en Peshmerga. Deze strijders zijn daardoor beter opgewassen tegen ISIS. Op dit moment zijn zo'n 130 Nederlanders in Erbil.