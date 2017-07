Martin Wijnen bijna hoogste baas bij Defensie

Martin Wijnen achter de microfoon (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Luitenant-generaal Martin Wijnen is benoemd tot Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Wijnen was tot begin vorig jaar commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De generaal wordt daarmee de één na hoogste militair van Defensie. Wijnen volgt Rob Bauer op die vanaf 5 oktober de nieuwe Commandant der Strijdkrachten wordt.



Wijnen speelde een belangrijke rol in het terugkrijgen van de gevechtstank bij de brigade in Havelte. In 2011 werden de tanks wegbezuinigd, maar door een constructie met het Duitse leger lukte het om weer een tankbataljon in de benen te krijgen.