Stelling: Verbieden FC Emmen - Plymouth Argyle FC is onzin

EMMEN - Burgemeester Eric van Oosterhout heeft besloten om het oefenduel van FC Emmen tegen het Engelse Plymouth Argyle FC te verbieden. Het duel stond gepland voor 25 juli.

Het verbieden van de wedstrijd heeft zelfs de BBC gehaald. De Britse publieke omroep kopte gisteravond ' Butterfly market causes postponement of pre-season game '.Volgens Van Oosterhout is de veiligheid in het geding omdat er op 25 juli meerdere evenementen in de gemeente zijn, waaronder de Vlindermarkt en een wielerwedstrijd op de Meerdijk. Extra politie-inzet om de vierhonderd supporters, die waarschijnlijk zouden meereizen met de League One-club, in toom te houden is er niet.Eerder deze zomer verbood burgemeester Peter den Oudsten van Groningen de oefenwedstrijd FC Groningen - Everton , vanwege te grote veiligheidsrisico's. FC Groningen-directeur Hans Nijland reageerde woedend op de Groningse politie, die hij verantwoordelijk houdt voor het afgelasten van de oefenwedstrijd.Wat vindt u? Is het verbieden van de oefenwedstrijd van FC Emmen tegen Plymouth Argyle FC onzin? Of heeft de burgemeester gelijk en gaat veiligheid boven alles?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over elektrische auto's: Mijn volgende auto wordt een elektrische . Een ruime meerderheid (84 procent) is het hiermee oneens. Ruim 15 procent zegt dat de volgende auto een elektrische auto wordt. In totaal stemden 1.518 mensen.