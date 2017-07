Aanhoudingen na vondst twaalf kilo hennep

Politie vindt kilo's wiet (foto: pixabay.com)

ASSEN - Bij een woning in de Asser wijk Peelo is gisteren twaalf kilo softdrugs in beslag genomen.

Een buurtbewoner zag een aantal verdachte personen bij de woningen rondhangen en belde de politie. Twee van hen vertrokken in een auto en konden even verderop worden aangehouden. Agenten roken een sterke henneplucht rond de auto en vonden de twaalf kilo softdrugs. De twee Duitse inzittenden van 24 en 25 jaar zijn aangehouden.



In de woning werden nog een 26-jarige man uit Assen, een 29-jarige man uit Westerbork en de eigenaresse van de woning aangehouden.