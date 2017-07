Vacature: RTV Drenthe zoekt een ervaren Netwerk/Systeembeheerder

RTV Drenthe zoekt een ervaren Netwerk en Systeembeheerder

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van het (sport)nieuws, achtergrondinformatie en evenementen via radio, televisie, rtvdrenthe.nl, de apps, Twitter, Facebook en Instagram.



Netwerk/Systeembeheerder m/v, 36 uur per week



Als netwerk/systeembeheerder, draag je zorg voor de technische infrastructuur in functioneel, technisch en operationeel opzicht. Je analyseert storingen en verhelpt deze.



Je bent breed inzetbaar en voert waar nodig ook systeembeheer taken uit op onze kantoor-, en audio/videomontage omgevingen.



Je hebt een gedegen kennis van (een groot deel van) de volgende systemen:

- Manageable switches/routers, Firewalls (waaronder HP, Sonic Wall)

- LAN, WAN, VPN, VLANS, NAT, Wireless technieken inclusief management en security

- Storage (EMC) · Novell Zenworks (ZCM)

- Het IBM / Domino platform

- VMWare vSphere



Je hebt een relevante opleiding op MBO+/HBO niveau. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden, een klantvriendelijke houding en ga je graag “de boer op” om te polsen wat er binnen de organisatie speelt.



Je bent bereid mee te draaien in de storingsdiensten en woont op maximaal 30 minuten reisafstand van Assen. Kennis van de Drentse taal is een pré.



Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep CAO.



Meer informatie wordt graag verstrekt door Sander Vegt, (leidinggevende van de afdeling). Telefoonnummer 0592-338080.



Heb je interesse in deze functie, stuur dan



