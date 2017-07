TT mogelijk voor het eerst in 38 jaar in juli

MOTORSPORT - De 88e editie van de TT in Assen wordt volgend jaar mogelijk in juli gehouden. Daarmee komt wellicht een einde aan de 38-jarenlange traditie van 'de laatste zaterdag of zondag van juni'.

De organisaties van de TT en de MotoGP hebben vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018 als mogelijke data voorgesteld aan de Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), de wereldmotorbond.De laatste keer dat een TT op de wedstrijddag niet in het laatste weekend van juni plaatsvond was 38 jaar geleden, in 1979. Toen werd er op 23 juni geracet.In een ver verleden is de TT eerder in juli gehouden. De allereerste Dutch TT vond plaats op zaterdag 11 juli 1925. Op 9 juli 1949 werd de TT voor het eerst in Assen tijdens een wereldkampioenschap van de FIM gehouden.Sinds vorig jaar wordt de TT op zondag verreden. Het grootste motorsportevenement van Nederland brak daarmee met de traditie om op zaterdag te rijden.De FIM komt later dit jaar met de complete raceagenda voor komend seizoen.