'Overlastgevende asielzoekers naar Hoogeveen'

Het asielzoekerscentrum in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Asielzoekers die overlast veroorzaken, worden in de toekomst tijdelijk opgevangen in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen.

Het is een experiment van de gemeente Hoogeveen in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat melden bronnen aan RTV Drenthe.



In het speciale azc kunnen vijftig personen geplaatst worden. Zij krijgen te maken met speciale regelgeving. Zo zou er een avondklok van kracht worden.



Eerder deze maand werd bekend dat ook in Amsterdam een zogenoemd 'aso-azc' komt. Ook hier kunnen maximaal vijftig personen worden opgevangen.