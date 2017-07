Asena Korsten (14) uit Emmen naar WK thaiboksen

Asena Korsten naar WK (foto: Facebook Asena Korsten)

THAIBOKSEN - Thaibokster Asena Korsten uit Emmen gaat naar het WK in Thailand. Ze heeft het benodigde geld daarvoor bij elkaar.

De veertienjarige Korsten veroverde al titels op het NK en het EK. "Ik ben echt heel blij dat ik naar het WK kan. Het was heel lastig om het voor elkaar te krijgen. Ik heb heel veel berichten op Facebook geplaatst en mensen aangesproken. Ik heb ook een boekje gemaakt met mijn verhaal. Zo heb ik het geld bij elkaar gehaald," vertelt Asena.



Asena is gevraagd voor het Nederlands team dat naar Thailand gaat. Ze doet al negen jaar aan thaiboksen. "Ik was niet meteen een talent, ik heb hard moeten werken. Ik train nu zeven dagen per weer, drie keer per dag," zegt Asena.



Het WK in Bangkok begint op 3 augustus.