Woonbegeleider M/V

Voor het begeleiden van mensen vanaf 18 jr + ouder die niet in staat zijn zelfstandig te functioneren door bijvoorbeeld.: psychosociale, psychiatrische problematiek of verstandelijke beperking. Er kan sprake zijn van een verslaving en vaak van een sociaal isolement en gedragsproblematiek. Intensieve begeleiding geven bij 24-uurs zorg en ambulante begeleiding bij een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 10 - 40 uur per week.

Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract voor min. 10 tot max. 40 uur per week. Bij gebleken geschiktheid is een langdurig dienstverband mogelijk. Werkdagen/-tijden in overleg volgens rooster, 24 uur per dag/7 dagen per week.(nacht-/weekenddiensten).



De werklocatie is ASSEN.



Eisen: Minimaal MBO-diploma niveau 4 SAW of gelijkwaardig, affiniteit met de doelgroep, beschikken over relevante werkervaring, bij voorkeur bekend met agressieproblematiek. Zelfstandig kunnen werken, betrouwbaar, sfeer en huiselijkheid kunnen bieden, duidelijk kunnen communiceren. Bij voorkeur. woonachtig in de regio Assen of Emmen.

Rijbewijs: B (eis)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 3535517