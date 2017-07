Joseph Oosting aan de slag bij Jong Vitesse

VOETBAL - Joseph Oosting uit Emmen is komend seizoen de trainer van Jong Vitesse.

De oud-speler van WKE, SC Veendam en FC Emmen, was vorig seizoen trainer bij HHC Hardenberg, maar werd daar al in oktober ontslagen na teleurstellende resultaten. Dat meldt RTV Oost Jong Vitesse degradeerde vorig seizoen uit de tweede divisie en speelt komend seizoen in de derde divisie zondag. Oosting was eerder al trainer van Vitesse onder 19.