Burgemeester Van Oosterhout baalt van verbod oefenduel FC Emmen

EMMEN - "Ik vind het oprecht vervelend. Ik had deze wedstrijd ook in de agenda staan." Burgemeester Eric van Oosterhout baalt dat hij het oefenduel van FC Emmen tegen het Engelse Plymouth Argyle moet verbieden. Het duel stond gepland voor 25 juli.

Het zit niet bij de FC Emmen-supporters, dat is prima volk. Eric van Oosterhout

