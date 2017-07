Scoliose-patiënt uit Assen wil UMCG aansprakelijk stellen

Bart van Heck wil de waarheid van het UMCG (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De 37-jarige Bart van Heck uit Assen wil het UMCG aansprakelijk stellen voor het stellen van een verkeerde diagnose. Hij heeft inmiddels een letselschadeadvocaat in de arm genomen die hem gaat helpen.

Van Heck heeft scoliose, een verkromming van de rug, en is daarvoor al sinds 2014 voor in behandeling in Groningen. Van Heck zit sinds deze zomer thuis, omdat de klachten de laatste jaren verergerden.



Twijfels bij arts

Hij vroeg artsen in Groningen om te kijken of de klachten van de scoliose verergerd waren. Uit een nieuwe foto bleek dat de situatie van Van Heck niet veranderd was. "Dat was op 30 november. Daar kreeg ik twijfelachtig te horen: 'Ja, moet u geopereerd worden, of niet? Ja, ik weet het niet'. Maar als zij het al niet weten, wat moet ik dan?", verklaart Van Heck.



De Assenaar vroeg een second opinion aan bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Daar kreeg Van Heck een heel andere diagnose te horen. "'Meneer, u heeft een scoliose van zeventig graden'. Ik dacht: wat krijgen we nou?", reageert Van Heck. "Ik kreeg ook te horen dat ik drie versleten wervels en een zenuwblokkade heb. Dat was reden genoeg om mij te opereren."



Waarheid

Van Heck zit naar eigen zeggen al drie jaar thuis door een foute diagnose. "Ik wil waarheidsbevinding. Hoe kan het nou dat een ziekenhuis in 2016 tegen mij zegt dat de foto's uit 2014 hetzelfde zijn als in 2016? En bijna exact vier maanden later zegt een ander ziekenhuis: 'de diagnose is heel anders'. In Groningen zijn vier artsen bezig geweest en zij konden niet zeggen dat de meting verkeerd was. Waarom kan een arts in Nijmegen dat wel?" Op die vraag wil Van Heck graag antwoord.



Zaak?

Om de klacht van Van Heck te kunnen vaststellen heeft de Assenaar een letselschadeadvocaat in de arm genomen. Die is bezig om het volledige dossier rond te krijgen. Als er daadwerkelijk een zaak aangespannen kan worden, dan zal een onafhankelijke deskundige het handelen van de artsen in het ziekenhuis in Groningen gaan beoordelen. Dat kan nog wel een aantal weken duren.



Reactie UMCG

Het UMCG vindt het vervelend dat Van Heck niet tevreden is over de zorg die zij hebben geleverd. Volgens het ziekenhuis zijn er verschillende manieren waarop Van Heck zijn klacht kan indienen en bespreken. Op dit moment is de klacht van Van Heck bij het ziekenhuis niet bekend. Vanwege privacyoverwegingen kan het UMCG niet inhoudelijk reageren op deze klacht.