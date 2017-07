FOC haalt deadline: 'Maar zo ingewikkeld als dit heb ik nog niet meegemaakt'

ASSEN - Zo ingewikkeld als in Drenthe, dat maakte hij als ondernemer nog niet eerder mee. Maar voor 1 oktober ligt er bij de gemeente Assen een aangepast plan voor het Factory Outlet Center.

Dat meldt initiatiefnemer Raymond Coronel, nu politiek Assen hem een deadline stelt. Coronel wil nog niet kwijt hoe het aangepaste plan voor het FOC eruit ziet. Maar hij trekt daarin samen op met andere ontwikkelaars die plannen hebben in de toeristisch recreatieve zone bij het TT Circuit.Gisteren stelden D66 en ChristenUnie in de raad van Assen een deadline voor het FOC. De partijen vinden dat de voortdurende onduidelijkheid rond het project remmend werkt voor de aanpak van de leegstand in binnenstad. Vastgoedondernemers trappen op de rem zolang niet duidelijk is wat er bij het TT Circuit gebeurt, stellen de partijen.Voor Coronel komt de druk vanuit de politiek niet als een verrassing. "Die deadline, dat was mij bekend, die zag ik wel aankomen." Voor de ondernemer is steun van D66 en ChristenUnie van groot belang, anders is er in Assen geen meerderheid meer voor zijn initiatief en kan hij definitief ophouden.Coronel trok eind vorig jaar zijn plan voor een FOC weer in, omdat een meerderheid in de provinciale politiek het complex met 20.000 vierkante meter aan fabriekswinkels in bekende merkkleding en -schoenen een bedreiging vindt voor koopcentra in de regio. Er moet een meer toeristische invulling komen, zo luidt de eis.Coronel zou aanvankelijk in maart met een aangepast plan komen, later werd dat mei, en nu koerst hij op eind september. "Ik hoop dan iets concreet te laten zien."Wat er volgens Coronel vertragend gewerkt heeft, zijn de andere initiatieven in het gebied bij het TT Circuit, zoals Ice World Drenthe van VolkerWessels en het vlottrekken van TT World. "Er is van alles geland daar, en dat heeft de hele boel even opgeschud. Nu daar wat meer over bekend is, kunnen wij ook concreet met andere betrokkenen tot een totaalplan komen. Daar wordt nu hard aan gewerkt", aldus Coronel.Een extra complicerende factor was volgens Coronel de ijsbaandiscussie bij de provincie. "Wat er continu boven het gebied hing was de vraag of het nu wel of niet doorging met Ice World Drenthe. Nu de bouwer daarmee wil doorgaan, met steun van Assen, kunnen we daar met het FOC nu concreet op inhaken. Het is een prima partner in het gebied, waarmee we samenwerken op het gebied van parkeren en energie. En wat ook meespeelt is dat we met het thema 'leisure' samen uitwerken. Dat maakt het een stuk ingewikkelder."Coronel werkt er hard aan om uiterlijk 1 oktober zijn FOC-plan klaar te hebben. "We hebben een aantal data voor onszelf als deadline gesteld en daarmee koersen we op eind september, dan willen we met een concreet voorstel komen."De ondernemer is sinds 2015 bezig om het project bij Assen van de grond te krijgen. Hij vindt de weg ernaar toe 'wel heel erg ingewikkeld'. Zuchtend zegt hij: "Ik heb dit nog nooit meegemaakt, zo'n ingewikkeld proces. En het is allemaal nog complexer geworden, met zoveel stakeholders in het gebied. Maar het maakt het al met al wel aantrekkelijker om daar iets te realiseren. Het heeft wel een meerwaarde voor het hele gebied, zodat het een echte trekker wordt voor heel Drenthe."Het bijltje erbij neergooien in Assen, omdat alles zo complex is, daar denkt Raymond Coronel nog niet aan. "Ik ben een verloving aangegaan met Assen. Als we niet op 1 oktober getrouwd zijn, dan ga ik op tinder verder kijken."