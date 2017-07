Onderzoekscommissie gezondheidsklachten COA Ter Apel compleet

TER APEL - De onafhankelijke onderzoekscommissie die onderzoek zal doen naar gezondheidsklachten van medewerkers op de COA-locatie in Ter Apel is compleet.

Ivonne Rietjens, hoogleraar Toxicologie aan de Universiteit van Wageningen is vandaag aangesteld, meldt Dagblad van het Noorden Eerste Kamerlid en voormalig staatssecretaris Joop Atsma (CDA) geeft leiding aan de onafhankelijke commissie. Atsma laat weten dat de commissie met de aanstelling van Rietjens nu beschikt over expertise, ervaring en draagvlak, schrijft de krant. Paul Ulenbelt treedt op namens de werknemers van het COA. Secretaris is Elske Mertens.Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers maakt zich al geruime tijd zorgen over de gezondheidsklachten van kantoormedewerkers. Het kantoorpand is twee jaar geleden gebouwd. Sinds de zomer hebben werknemers geregeld bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen. In de grond onder het gebouw zou in het verleden vervuilde grond zijn opgeslagen, maar een link met de klachten is tot op heden niet gevonden.Onder Atsma's leiding beoordeelt de commissie alle ondernomen acties tot nu toe. Daarna volgt een concreet advies. Zo moeten de gezondheidsklachten van medewerkers uiteindelijk opgelost worden.