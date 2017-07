Toch compensatie voor Q-koorts-patiënten

DEN HAAG - Er komt toch 'een vorm van tegemoetkoming' voor Q-koortspatiënten. Het demissionaire kabinet reserveert daar tien miljoen euro voor en kondigde vandaag aan ook een begin te maken met het uitwerken van een regeling.

Besluiten over 'precieze vorm en invulling' zijn aan het nog te vormen nieuwe kabinet.Minister van Volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam informeerden vandaag de Tweede Kamer. "Het kabinet is zich er zeer van bewust dat Q-koorts grote gevolgen heeft gehad: mensen zijn ernstig ziek geworden, zelfs overleden. Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden."Bijna tien jaar geleden bleek dat in onze provincie vier geitenboerderijen waren besmet met Q-koorts. Het ging om bedrijven in Een-West, Elim en om twee bedrijven in Hoogersmilde. Zeker zes mensen in onze provincie liepen de ziekte op. De patiënten kampen, behalve met aanhoudende gezondheidsklachten, ook met een verslechterde financiële en sociale situatie.De rechter besliste eerder dit jaar dat de slachtoffers van de uitbraak geen recht hebben op een schadevergoeding van de overheid, omdat de Staat niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de uitbraak van de epidemie.