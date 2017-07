Bij de buren: de Zwarte Cross zaterdag

De Zwarte Cross (foto: ANP Kippa / Remko de Waal)

LICHTENVOORDE - In het Gelderse Lichtenvoorde is donderdag de Zwarte Cross van start gegaan.

Dit festival biedt een mix van motorcross, muziek en theater en trekt ruim 200.000 bezoekers. RTV Drenthe zendt in het programma 'Bij de buren' samenvattingen uit van de Zwarte Cross.



De eerste samenvatting wordt vanavond van 20.00 tot 20.25 uur uitgezonden in het programma 'Bij de buren'. Om 22.00 uur wordt dat programma herhaald. Morgen om 20.00 en 22.00 zenden we de samenvatting van de zondag uit.