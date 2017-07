Recreatieschippers bekijken de nieuwe vaarroute te voet

Op 19 juli opent een nieuwe vaarroute door Assen (Foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

ASSEN - Twee weken geleden had de nieuwe vaarroute langs het centrum van Assen moeten openen, maar door de vondst van fosfor werd die opening vertraagd. Daarom bekijken veel vaartoeristen de nieuwe route maar op een andere manier.

"We gaan 'm net lopen", zegt een echtpaar terwijl ze van hun schip stappen. Ze komen uit Gouda en hoorden gisteren dat de speciale vaarroute binnenkort zou worden geopend. "Wij varen morgen weer verder en dan hebben we 'm nu toch gezien!" zegt de vrouw lachend.



Gemiste kans

Een andere schipper is al even langs de route gaan fietsen. "We hebben de bruggetjes even geteld en de sluisjes. Dat zijn er wel wat. Je daalt straks een behoorlijk eind, hoor. Maar leuk voor de mensen die erom heen wonen! En het is vast goed voor het toerisme hier in Assen." Zelf gaat hij de route niet varen, want daar is de vakantie niet lang genoeg voor.



Toch zijn lang niet alle recreanten op de hoogte van de nieuwe vaarroute langs het Asser centrum. "Ik wist er niets van", zegt een vrouw die net aan kwam varen vanuit Smilde. "Nee, er staat ook niets over in onze Drentse vaargids", zegt haar man. "Dat is toch een gemiste kans. Dat zou voor volgend jaar echt anders moeten, denk ik. Want het lijkt me een mooie route, zo door de stad."



Try-out

Woordvoerder Martin de Bruin van de gemeente Assen laat weten dat het dit jaar echt nog om een try-out jaar gaat en er daarom niet veel promotie is gemaakt voor de zogenaamde Blauwe As. "In allerlei vaarbladen is er wel op geattendeerd, maar dit jaar moeten we vooral kijken waar we nog zaken kunnen verbeteren. 2018 moet hét jaar worden van de nieuwe vaarroute door Assen."



Rondje Assen varen

Het project de Blauwe As startte in maart 2012. Door de vaarroute is het mogelijk een rondje Assen te varen via de Vaart, het Kanaal en het Havenkanaal naar het Noord-Willemskanaal, en dan verder te varen richting Groningen of Meppel. Assen verwacht dat de vaarrecreatie richting de binnenstad hiermee een flinke impuls krijgt.



Op de route door het Kanaal komen de bootjes drie nieuwe verkeersbruggen, drie fietsbruggen en twee sluizen tegen. De Blauwe As kost 50 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd met Rijksgeld.