Vastgoedondernemers geven winkels rond Koopmansplein een boost

ASSEN - De noordkant van het Koopmansplein in Assen en de achterkant van de Hema krijgen een flinke metamorfose. De Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum (VVAC) heeft de eerste schetsen klaar.

Het gaat volgens de vastgoedsector nog wel om een voorlopige schets, en uitvoering van de plannen hangt ook nog af van wel of geen FOC bij Assen-Zuid. "We waken ervoor om te investeren in leegstand. En als er toch meer retail bijkomt, heeft dat weer gevolgen voor de markt. Er moeten wel gebruikers van de panden komen in de binnenstad", aldus Saskia Ziengs van Re-Z Vastgoed.Volgens de voorlopige schets krijgt het Koopmansplein aan de noordkant een meer open karakter, met zichtlijnen naar de aangrenzende winkelstraten Ceresstraat en Oudestraat en naar het Mercuriuscentrum.Zo wordt winkelcentrum 't Forum opengebroken. De toegangspoort met de overkapping en de draai- en schuifdeuren verdwijnt. Zo komt er een rechtstreekse, open verbinding naar de Ceresstraat en naar de Oudestraat. De bovenste verdieping van 't Forum wordt ingevuld met stadsappartementen.Het vroegere V&D-pand wordt verbouwd. Er komen voor een deel winkels in en een groot stadsterras op de plek waar eerder restaurant La Place zat. Het idee is om het stadsterras met een trap bereikbaar te maken, via de noordkant van het Koopmansplein.De overkapping bij het V&D-pand en bij de Hema verdwijnt volgens de schets. De vastgoedondernemers willen op die manier de aanblik meer open maken.Het Hema-pand aan de westkant van het Koopmansplein blijft volgens de schets overeind. Er zijn al langer geluiden dat de Hema gesloopt zou moeten worden, omdat het geen fraai uitzicht zou geven vanaf theater De Nieuwe Kolk naar het stadscentrum. Je kijkt nu tegen een blinde stenen muur aan, die niet uitnodigt om de stad in te gaan.De VVAC houdt de Hema echter overeind, alleen wordt de achterkant vriendelijker gemaakt, door het aanbrengen van raampartijen.Verderop komen er in het gebied tussen de Weiersstraat en het Mercuriusplein, nieuwe panden met woningen, kantoren en horeca. Die komen op de plek waar nu nog winkels staan.Volgens projectleider Caspar Wortmann van de VVAC wordt als eerst de achterkant van de Hema aangepakt. Eind augustus wordt daarvoor een overeenkomst getekend.Voor het V&D-complex en 't Forum wordt nog gewerkt aan een integraal plan door de vastgoedeigenaren ASR en Achmea gezamenlijk "Dat gedeelte aanpakken, daar komt heel veel meer bij kijken. En daarvoor gaan we samen met gemeente en andere betrokkenen bezig met een masterplan. En dan hebben we het niet alleen over bouwplannen, maar ook over een programma voor openbare ruimte, groen en verkeerskundige indeling", besluit Wortmann.Bekijk foto's en schetsen van de plannen voor het Koopmansplein in Assen hier