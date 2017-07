VVD Hoogeveen: Draai besluit om overlastgevende asielzoekers op te vangen terug

HOOGEVEEN - De VVD in Hoogeveen wil dat de gemeente terugkomt op het besluit om vijftig overlastgevende asielzoekers op te vangen.

Vandaag werd bekend dat Hoogeveen in samenwerking met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) een experiment begint om tijdelijk asielzoekers die overlast veroorzaken op te vangen in een speciaal azc.Tegenover de komst van de vijftig staat het vertrek van honderd asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije. Die veroorzaken momenteel veel overlast in Hoogeveen. Ze plegen onder meer winkeldiefstallen.Volgens burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen is de nieuwe groep van vijftig een specifieke groep: "Het zijn asielzoekers die overlast hebben veroorzaak in een azc of op het terrein van een azc. Mensen die zich niet aan de huisregels van het COA houden. Het gaat nadrukkelijk niet om asielzoekers die criminele antecedenten hebben of overlast hebben veroorzaakt in de openbare ruimte."Wij zijn er niet gerust op", zegt VVD-fractievoorzitter Mark Strolenberg. We zijn bang dat dit weer extra overlast gaat veroorzaken. Het zijn toch mensen die zich niet houden aan de Nederlandse waarden en normen, die zich bezig houden met vernielingen, intimidatie en winkeldiefstal."Volgens burgemeester Loohuis is dat niet aan de orde. "De asielzoekers krijgen te maken met speciale regelgeving en beperkte bewegingsvrijheid. Zo komt er een avondklok en een gebiedsbeperking. Ze mogen niet verder dan winkelcentrum De Weide en alleen op bepaalde uren. Ze komen niet in het centrum", aldus Loohuis."En dat wordt streng gecontroleerd. Als ze toch voor overlast zorgen in de openbare ruimte is dat een strafrechtelijk vergrijp en worden ze opgepakt."Maar daar heeft de VVD niet veel vertrouwen in. "Het klinkt allemaal mooi, maar we zien dat overlast van asielzoekers in Hoogeveen op dit moment ook al moeilijk te handhaven is", zegt Strolenberg. Het aantal incidenten dat officieel wordt geregistreerd is beperkt, terwijl die overlast er wel degelijk is, het is erger dan het lijkt. Hoogeveen had dit niet moeten doen."