Kerk omgetoverd tot tandartspraktijk voor Oegandees kinderkoor

Marco Gresnigt met het koor (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

ASSEN - Tandarts Marco Gresnigt had vanmorgen een heel bijzondere afspraak. In plaats van één patiënt te helpen, ontving hij een heel Oegandees kinderkoor.

Geschreven door Josien Feitsma

De weeskinderen van het kinderkoor Watoto reizen de wereld over om op te treden. Gisteren en eergisteren zongen de kinderen in de Zuiderkerk in Assen. Diezelfde kerk werd vanmorgen omgetoverd tot tandartspraktijk.



Niet vaak naar de tandarts

"Hoe meer preventie, hoe beter. En zeker voor dit soort mensen die niet vaak een tandarts zien in hun eigen land is het natuurlijk goed om daar ook een beetje aandacht aan te besteden," legt Gresnigt uit. Hij is zelf actief betrokken bij de Asser kerk en was blij dat hij aan het project zijn steentje bij kon dragen.



Poetsles

Hij deed bij iedereen een controle en gaf de kinderen poetsles om te voorkomen dat ze gaatjes krijgen. "Ook omdat ze een tour hebben gedaan door Europa en dan meer worden blootgesteld aan zoetigheid en omdat iedereen bij wie ze verblijven ze ook een beetje verwend."



De kinderen vonden het niet eng om naar de tandarts te gaan. Ze traden zelfs nog speciaal een keer voor hem op.