Automobilist aangehouden bij botsing op Asser Hoofdlaan [update]

Frontale botsing op Hoofdlaan (foto: Persbureau Meter) Een van de bestuurders werd in een ambulance onderzocht (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een 60-jarige man uit Assen die vanmiddag betrokken was bij een aanrijding op de Hoofdlaan in Assen, is aangehouden. De man had te veel gedronken.

De politie heeft hem meegenomen naar het bureau. Uit een blaastest bleek dat hij ruim twee keer zoveel op had als toegestaan is achter het stuur.



De man botste rond half vijf met zijn auto tegen een tegemoetkomende auto. Hoe de frontale botsing kon ontstaan, is nog onduidelijk.



Een van de bestuurders moest ter plekke worden behandeld in een ambulance. De ander bleef ongedeerd.