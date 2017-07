'Vivianne voelt zich lekker en zit goed in haar vel'

Vivanne Miedema tijdens een oefenwedstrijd (foto: ANP/Vincent Jannink)

VOETBAL - Komende zondag begint het EK vrouwenvoetbal in Nederland. De Oranje leeuwinnen spelen dan hun eerste wedstrijd van het toernooi tegen Noorwegen. Met Vivianne Miedema uit Hoogeveen in de spits.

Vader René Miedema heeft nog af en toe contact met zijn dochter, die midden in de voorbereiding op de wedstrijd zit. "Op dit moment gaat het hartstikke goed met Vivianne. Ze voelt zich lekker, zit goed in haar vel en ze is fit."



Puzzelstukjes

Volgens René Miedema is zijn dochter tot op het bot gemotiveerd. "Ze staat in de spits en probeert er zo veel mogelijk in te schieten. Maar het ligt ook aan de spelers om je heen. Nederland is kwalitatief een van de betere teams in het toernooi, maar het blijft een toernooi. Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen kan het wat moois worden", aldus Miedema.



Boost

"We gaan vanzelfsprekend kijken. We zullen alle wedstrijden aanwezig zijn, dat kan nu het in Nederland wordt gehouden", vertelt Miedema. "Ik hoop dat de resultaten goed zijn en dat het vrouwenvoetbal een boost krijgt in Nederland."