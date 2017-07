Onwikkelaar TT Hotel boos op Assen: Wij zijn zijn niet betrokken bij plan TT Circuit

ASSEN - TT Hotel Vastgoed BV is boos op Assen. De grondeigenaar is niet betrokken bij de plannen voor de toeristisch recreatieve zone bij het TT Circuit.

Volgens Ellen van Acht van TT Hotel Vastgoed heeft ze herhaaldelijk aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen in de toeristisch recreatieve zone (TRZ). "Maar tot op heden lijkt dat niet te gebeuren. Wij concluderen dan ook dat er geen sprake is van een gezamenlijke visie van belanghebbenden rond het TT Circuit", schrijft Van Acht in een boze brief aan het college van B&W en de gemeenteraad.Van Acht was 'ongelofelijk verbaasd', zegt ze, toen Assen deze week naar buiten kwam met een voorlopige planning voor het TRZ-gebied bij het TT Circuit. Daarin schetst Assen welke toeristisch-recreatieve initiatieven er zoal zijn, hoever die zijn en dat Assen haast wil maken, omdat er in september een presentatie in de raad moet komen van alle projecten. Eind dit jaar moet er een visie liggen."We wisten hier niets van. En als je toch praat over een gezamenlijke visie, dan moet je daar alle belanghebbende partijen bij betrekken, dus ook ons", vindt Van Acht.Wethouder Ruud Wiersema, die ook al kritische vragen vanuit de gemeenteraad hierover kreeg, is zich van geen kwaad bewust. "We zijn gas aan het geven om daar iets voor elkaar te krijgen en we praten met zes partijen die een grote rol spelen in dat gebied. Dan heb ik het onder meer over de initiatiefnemer van het Factory Outlet Center, Ice World Drenthe en ook met TT World. Onder TT World vallen nog weer een aantal partijen, zoals het TT Hotel. Ik heb me laten vertellen dat de club van TT World ook het TT Hotel vertegenwoordigt", zegt Wiersema.Volgens Wiersema is het bovendien ondoenlijk om met alle grondbezitters aan tafel te zitten. "Ik tel zo al zo'n vijftien partijen in dat gebied. Dan heb je weer die befaamde kikkers, die alle kanten opspringen. Zo ontstaat er geen werkbaar proces."Verder bestrijdt Wiersema dat TT Hotel Vastgoed BV van niks zou weten over alle stappen rond die TRZ-visie. "Ik heb wel degelijk met Van Acht gesproken. Maar als je het niet horen wilt, wil het nog niet zeggen dat er niets gezegd is", besluit Wiersema.Ellen van Acht vindt de reactie van Wiersema niet deugen. "Ik heb geen fatsoenlijk gesprek gehad. Ik heb hem maar heel kort gesproken. Bovendien vertegenwoordigt TT World ons niet. Wij zijn belanghebbende, wij hebben daar grond, met de bedoeling daar iets te ontwikkelen. En als je zegt dat je een gezamenlijke visie wilt maken voor het TRZ-gebied, dan doe je dat gezamenlijk en niet met een paar partijen."