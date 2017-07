Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn dit weekend weer allerlei sportieve, muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

In Emmen kun je zaterdag vanaf 10.00 uur wandelend, huppelend of hardlopend een parcours van 5 kilometer afleggen tijdens de Color Run. Onderweg word je op meerdere plekken ondergedompeld in verschillende kleuren poeders, serpentines en bellenblaas. Voor kinderen is er een speciaal parcours van 2 kilometer. Volwassenen betalen 22,50 euro, kinderen vanaf 5 jaar 12,50 Aansluitend is het Indian Summer Festival, waarbij de oude dierentuin wordt omgetoverd in een hippiedorp.In Roden wordt de 47e Lus van Roden gereden, een van de grootste wielercriteriums van het Noorden. Het parcours loopt door het centrum van Roden. De junioren beginnen om 17.00 en fietsen 65 km. De heren vertrekken om 19.45 en rijden een afstand van 100 km. Later op de avond is er ook nog een nachtrit van ATB-ers.In Norg wordt zaterdag om 14.00 uur het Laarzenpad geopend. Deze wandelroute voor kleine en ‘grote’ kinderen van ongeveer 2 km is met bordjes aangegeven en brengt je naar het beekdal van de Peestermaden Hier kun je met je laarzen aan of op blote voeten in het water van de beek op zoek naar waterdiertjes. De route is het gehele jaar op eigen gelegenheid te lopen en start bij De Bosrand, Donderseweg 9 in Norg.Liefhebbers van vlinders en libellen kunnenzaterdag om 10.00 uur terecht op natuurbegraafplaats Hillig Meer. Dankzij duurzaam natuurbeheer bloeien daar veel plantenEn die trekken een bonte verzameling vlinders en libellen aan. Onder aanvoering van gidsen van de Vlinderwerkgroep Drenthe en de Libellenwerkgroep Drenthe wordt gekeken welke soorten er zijn. Opgeven via www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl Zondag is Erm het decor voor een gezellige en sfeervolle braderie en vlomarkt. Er zijn verschillende standhouders aanwezig met kleding, sieraden, lederwaren, hobbymateriaal, boeken, brocante en nog veel meer. Ook is er een gedeelte met particuliere vlomarkt, waar spulletjes voor kleine prijsjes van eigenaar zullen verwisselen. De markt duurt van 11.00 tot 17.00 uur.Staatsbosbeheer houdt zondag om 12.00 uur een wandeling over de Hondsrug. Vertrek is vanaf het Buitencentrum Boomkroonpad. Een gids laat allerlei wetenswaardigheden zien van het bos. aanmelden via boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. Honden mogen niet mee.Mensen met een passie voor wol kunnen zondag terecht in Vledder Van 11.00 uur tot 17.00 uur staan er diverse kramen met een keur aan producten die met wol te maken hebben. Wol, breien, haken, vilten, spinnen, verven. De kleindierenvereniging Midden-Drenthe is ere ook, zodat het publiek kan kennismaken en knuffelen met allerlei kleine dieren.Fietsers die van natuurschoon houden, kunnen zondag hun hart ophalen. Vanuit Elp is er een tocht langs en door de stroomdalen van de Elperstroom en het Amerdiep. Een kijkje in de boswachterij Grolloo en de ontdekking van één van de grootste pingo-ruïnes van Drenthe. Ook de geheimen van het Heerenveldje en het Schooiersbargie worden ontsluierd. Er kan gestart worden tussen 14.00 en 17.00 uur vanaf de pannenkoekenboerderij in Elp.