Nieuw zwembad in Emmen in zomer 2019 open

EMMEN - Wie had verwacht volgend jaar een duik te kunnen nemen in het nieuwe zwembad in Emmen, komt bedrogen uit. Het nieuwe bad, dat het verouderde Aquarena gaat vervangen, opent in de zomer van 2019 zijn deuren.

Dat is later dan gepland. Aanvankelijk verwachtte de gemeente het bad volgend jaar te kunnen openen. De start van de bouw begint later omdat bouwbedrijf Brands Bouwgroep in Emmen naar de rechter is gestapt.Het bedrijf vond dat de gemeentelijke aanbestedingsprocedure rondom de gunning van de bouw van het nieuwe bad niet volgens het boekje was gelopen. Koenen Bouw- en Aannemingsmaatschappij in Emmen had de procedure gewonnen. Brands was het daar niet mee eens.Maar de rechter stelde vandaag de gemeente Emmen in het gelijk: de aanbesteding is wel volgens het boekje gegaan en dat betekent dat het bouwproject aan de neus van Brands Bouwgroep voorbij gaat.Volgens gemeentewoordvoerster Mirjam Blaak begint Koenen, die het nieuwe bad met Wind Design & Build bouwt, in februari of maart volgend jaar met de bouw. "Na de zomer volgen eerst nog gesprekken over het definitieve ontwerp met de bouwer en de toekomstige gebruikers", aldus Blaak.De bouw van het nieuw zwembad, waarin onder meer een wedstrijdbad met acht banen komt, duurt naar verwachting een jaar. "Daarna volgt de inrichting en dan kan hij vlak voor de zomervakantie van 2019 open." Het nieuwe zwembad kost 15,2 miljoen euro.“Ik ben bijzonder blij dat we nu verder kunnen met de bouwplannen", reageert wethouder Bouke Arends. "Emmen krijgt een geweldig mooi, nieuw zwembad dat aan alle moderne eisen en wensen voldoet. Ik ben ook zeer content dat de aanbesteding naar een bedrijf in Emmen is gegaan. Een mooie opsteker voor de werkgelegenheid.”